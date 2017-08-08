Костенко: «Попрад» был лучшим выбором, но я до сих пор мечтаю об НХЛ

Вратарь Сергей Костенко, подписавший контракт с «Попрадом», выразил надежду, что сможет однажды заиграть в НХЛ.



«Андрей Разин и Алексей Митрошин пригласили меня в „Попрад“. Я познакомился с ними ещё в „Ижастали“. Они просто позвонили и пригласили меня сюда. Мне здесь нравится. Ребята и тренеры отличные, город небольшой, но интересный.



У меня было не слишком много предложений, „Попрад“ был лучшим выбором. Здесь играют на высоком уровне и в совершенно другом стиле. Мне нравится отражать много бросков. В России любят комбинировать, в Словакии хоккей более прямолинейный, все пытаются бросать.



Хочу стать первым номером, но это нелегко, в клубе сильные вратари. Я до сих пор мечтаю об НХЛ, стараюсь двигаться вперёд каждый день, чтобы моё желание сбылось. Думаю, однажды я вернусь в Северную Америку», — цитирует Костенко Hokej.sk.

24-летний голкипер был задрафтован «Вашингтон Кэпиталз» в 2012 году, в сезоне-2012/13 играл в ECHL за «Ридинг Роялз» и «Онтарио Рейн». Потом пропустил год из-за травмы, а последние три сезона выступал в ВХЛ за «Ижсталь».