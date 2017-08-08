Карлссон: «Барыс» наигрывает связки

Вратарь «Барыса» Хенрик Карлссон поделился мнением о прошедших двух матчах на Кубке президента Казахстана. Команда переиграла «Давос» (4:2) и уступила «Нефтехимику» (1:2).



«Впечатления? Довольно неплохо. Всегда в первых контрольных играх наигрываются связки, пока работаем над этим. Большинство игроков осталось с прошлого сезона, подписали неплохих ребят. Мы уже провели на сборах полтора месяца вместе. Всё идёт своим чередом.



Cоперники? «Нефтехимик» отлично сыграл, особенно в первых двух периодах. Думаю, мы были лучше в третьем. Начали матч довольно медленно, а в последнем отрезке давили на ворота соперника, но этого оказалось недостаточно. Мы слишком много удалялись в первых двух периодах, в третьем играли лучше. Но 60 минут оказалось недостаточно для победы. «Давос» — хорошая команда. Мы знали об этом. Они являются топ-клубом Швейцарии. Отличное начало турнира, хорошая проверка.

Матч за матчем играть достаточно тяжело, но это отличная тренировка, хорошо для физической формы. Так что ничего плохого. Нам на пользу играть с сильными соперниками. Хорошее начало предсезонных встреч. В этом я вижу только положительные стороны», — цитирует Карлссона sports.kz.