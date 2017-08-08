Московское «Динамо» продолжит выступать на арене «ВТБ Ледовый Дворец»

Руководство клуба Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва достигло договорённости с «Парком Легенд» о том, что сезон-2017/2018 московская команда проведёт на льду арены «ВТБ Ледовый Дворец». Об этом информирует официальный сайт московской команды Континентальной хоккейной лиги.

Бело-голубые откроют сезон домашней серией против подмосковного «Витязя», московского ЦСКА, братиславского «Слована» и финского «Йокерита». Данные матчи регулярного чемпионата КХЛ пройдут 23, 25, 27 и 29 августа соответственно.