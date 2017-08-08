В «Барысе» сообщили, что вопрос с отменой дисквалификации Рыспаева решается

Президент «Барыса» Аскар Шопобаев рассказал, как в клубе решают с лигой вопрос с «делом Рыспаева». Напомним, что летом 2016 года Рыспаев во время матча на Кубке президента Республики Казахстан между «Барысом» и «Куньлунь Ред Стар» устроил массовую драку. Матч закончился на третьей минуте, когда главный тренер китайской команды Владимир Юрзинов-младший увёл своих игроков в раздевалку. По итогам инцидента КХЛ наложила на хоккеиста бессрочную дисквалификацию.

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«Бессрочная дисквалификация распространяется не только на матчи КХЛ, но и на сборную. Я, как президент «Барыса» и генменеджер сборной, поставил вопрос перед лигой. Взял на себя гарантии обеспечения достойного поведения Дамира Рыспаева на льду. Мы с ним провели достаточно длительную беседу. Понятно, что человек был заведён прецедентом на прошлогоднем предсезонном турнире. Не обошлось без провокации главного тренера «Куньлуня». Плюс тяжёлую травму получил Бойд, а соперник остался безнаказанным. Сезон для Дастина получился смазанным, человек пропустил несколько месяцев, что нанесло большой урон команде. К слову, понятия «бессрочное наказание» нет в регламенте. Но там есть хороший пункт о покаянии игрока. По поводу этого я на встрече руководителей КХЛ в конце мая задал вопрос, показал все данные письма господину Чернышенко.

Вопрос решается, мы не оставляем его без внимания и продолжаем разговоры. Надеюсь, что лига поймёт наши обращения, примет наши гарантии и обязательства. Человек при необходимости может дать достойный отпор агрессору, но не более того. На турнире в Астане присутствует и глава профсоюза Андрей Коваленко. Мы с ним хорошо знакомы, я попросил: «Андрей, защити интересы Дамира». На что мне ответили: «Аскар, я готов, пусть он приедет». 6 августа произошла их встреча, Рыспаев написал соответствующее заявление. Думаю, что КХЛ в итоге решит вопрос положительно для нас. Ждём ответа», — сказал Шопобаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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«Всех зову на годовщину дисквалификации». Рыспаев – читателям «Чемпионата» Дисквалификация в КХЛ, желание поиграть за океаном, благодарность Назарову, бои MMA – тафгай Дамир Рыспаев ответил на вопросы читателей.

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