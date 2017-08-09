Зыбин: доволен результатом матча со Словакией U18, но игрой — не совсем

Главный тренер сборной России U18 Александр Зыбин прокомментировал разгромную победу над Словакией (9:3) на мемориале Ивана Глинки, а также отметил важность следующего матча с командой Финляндии.

«Я доволен результатом матча, но игрой — не совсем. Были хорошие моменты, но мы также делали ошибки, например, в самом начале матча. Завтра нас ждёт очень важная встреча, мы серьёзно к ней готовимся. С Финляндией у нас интересное противостояние, нас ждёт хороший хоккей», — приводятся слова Зыбина на официальном сайте турнира.