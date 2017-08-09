Дюшейн: как только в Кросби начинают сомневаться, он наказывает сомневающихся

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Мэтт Дюшейн выразил восхищение игрой капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, которому 7 августа исполнилось 30 лет.

«Он становится только лучше. Забавно получается. Люди ждут, когда у лучших спортсменов наступит спад. В случае с Кросби спада ждали в сезоне-2015/16. Говорили, что он не сможет забросить и 25 шайб. А он выдал потрясающую вторую половину сезона, завоевал кубок Стэнли, приз Конна Смайта, стал самым ценным игроком Кубка мира, а затем снова выиграл кубок Стэнли и получил приз Конна Смайта. Как только в нём начинают сомневаться, он наказывает сомневающихся», — приводит слова Дюшейна официальный сайт НХЛ.