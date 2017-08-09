«Сибирь» представила сюжет о победителе реалити-шоу «Хочу в «Сибирь»

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» представил видеосюжет о победителе реалити-шоу «Хочу в «Сибирь».

8 августа в ЛДС «Сибирь» прошла церемония награждения победителя, призёров и участников реалити-шоу клуба. Победу по итогам смс-голосования одержал вратарь из Ярославля Сергей Громов. Именно с ним ХК «Сибирь» подпишет контракт на один день и заявит его на матч с московским «Спартаком» 22 августа. Также он примет участие в мастер-шоу на день болельщика «Сибири» 10 августа.

Также видео доступно в официальном «твиттере» команды.