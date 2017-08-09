Андриевский: в 2 матчах не забили, первоначальная причина – мастерство игроков

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский прокомментировал поражение от «Давоса» (0:4) в матче Кубка президента Казахстана.



«Второй матч подряд не можем забить. Первоначальная причина – мастерство игроков. Во встрече с «Давосом» бросилось в глаза, что мы очень долго готовили броски. В завершении атак выкладывались не на 100%. Думали, наверное, что шайба сама должна залететь. Отсюда и все проблемы. Нахватали удалений: неправильные смены, где-то подножки.

Претензии к Игорю Бобкову? 22 игрока находились на льду, а не один вратарь. Да и голы начинались из зоны обороны соперника. Впереди ещё две игры, попробуем другие сочетания. Хорошо, что 10 августа у нас выходной, есть время подумать», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.