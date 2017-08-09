Хоккеист «Динамо» М Анисин получил травму в матче с «Амуром»

Форвард московского «Динамо» Михаил Анисин получил травму в матче с хабаровским «Амуром», сообщили «Чемпионату» в пресс-службе клуба.
8 августа динамовцы на базе в Новогорске потерпели поражение от хабаровчан со счётом 1:2 по буллитам. Сроки восстановления хоккеиста, пополнившего состав команды этим летом, неизвестны.
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