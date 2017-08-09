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Лучшим игроком Sochi Hockey Open – 2017 стал Александр Барабанов

9 августа 2017, среда. 17:57 Хоккей

По итогам голосования читателей «Чемпионата» лучшим игроком Sochi Hockey Open – 2017 стал нападающий СКА Александр Барабанов, опередивший в голосовании нападающего олимпийской сборной России Станислава Галиева.

Отметим, что Барабанов стал также лучшим игроком турнира по версии его организаторов. Лучшим был признан и Игорь Шестёркин, который выступал за олимпийскую сборную. Лучшим защитником стал Максим Чудинов, также игравший за сборную, а лучшим нападающим признали Сергея Мозякина.

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Шестёркин, Чудинов, Барабанов и Мозякин признаны лучшими игроками турнира в Сочи
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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МХК СКА-Серебряные Львы Александр Барабанов
Новости. Хоккей
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