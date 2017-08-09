Лучшим игроком Sochi Hockey Open – 2017 стал Александр Барабанов

По итогам голосования читателей «Чемпионата» лучшим игроком Sochi Hockey Open – 2017 стал нападающий СКА Александр Барабанов, опередивший в голосовании нападающего олимпийской сборной России Станислава Галиева.



Отметим, что Барабанов стал также лучшим игроком турнира по версии его организаторов. Лучшим был признан и Игорь Шестёркин, который выступал за олимпийскую сборную. Лучшим защитником стал Максим Чудинов, также игравший за сборную, а лучшим нападающим признали Сергея Мозякина.



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Шестёркин, Чудинов, Барабанов и Мозякин признаны лучшими игроками турнира в Сочи