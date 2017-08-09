Граборенко: Назаров — жёсткий и требовательный тренер, ребята его уважают

Защитника нижнекамского «Нефтехимика» Роман Граборенко поделился мнением о главном тренер клуба Андрее Назарове.
«Андрей Викторович – жёсткий и требовательный тренер. Поэтому и игрокам прививает подобный хоккей: агрессивный, в современном силовом стиле. Мне нравится играть в подобной манере. Первые впечатления от знакомства только хорошие, я раньше многое слышал о Назарове. Все его установки понятны, всё предельно ясно. Человек опытный, многое повидал.
Он ещё и пошутить может? Естественно. Ведь это тоже часть хоккея, он всё прекрасно понимает. Ребята в команде его уважают», — рассказал Граборенко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.
Граборенко: в АХЛ мне зарядили в голову, и я «уснул», очнулся в раздевалке
Игра с Кучеровым, Гусевым и Ожигановым, опыт АХЛ и знакомство с Назаровым – в интервью с защитником «Нефтехимика» Романом Граборенко.