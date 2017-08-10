Шиксатдаров: в «Нефтехимике» все бегут, грызут лёд, бьются друг за друга

Нападающий «Нефтехимика» Ильдар Шиксатдаров поделился эмоциями после победы над «Авангардом» (3:2) в рамках Кубка президента Республики Казахстан.



«Мы хорошо поработали на сборах. Был заложен фундамент, наша команда бьётся до конца. Стараемся не откладывать дело на овертаймы и буллиты, если есть возможность забить раньше. Не получилось удержать преимущество только в матче с «Трактором», пропустили обидную шайбу. В следующий раз стоит быть более концентрированными. У нас по-спортивному злая и молодая команда, все бегут, хотят доказывать, работать. Все грызут лёд, бьются друг за друга. Хочется, чтобы этот настрой передался на сезон.



Мой гол в ворота «Авангарда»? Прежде всего хочу сказать спасибо защитнику Дамиру Шарипзянову. Не отдай он такой пас – гола бы не было. Шайба дошла до меня, а мне оставалось принять её и забить», — сказал Шиксатдаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Нефтехимик» одолел «Авангард» на турнире в Астане