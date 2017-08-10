ЦСКА планирует подписать ещё одного защитника до начала сезона

Президент ЦСКА Игорь Есмантович планирует подписать ещё одного хоккеиста до начала ближайшего сезона КХЛ.



«Приобретение Робинсона вынашивал, как только назначили руководителем клуба. Нужен был катающийся защитник с хорошими данными начала атаки и игры в большинстве. Ушёл Виктор Фаст, я очень хотел его оставить, но по семейным обстоятельствам он решил продолжить карьеру дома. У нас ещё есть позиция легионера, но по ситуации, которая складывается сегодня… Вас ожидает ещё сюрприз. Вполне возможно, сюрприз ещё состоится перед началом сезона.



Селекционная работа идёт на постоянном уровне, у меня ещё задумки приобрести серьёзного защитника, но, надеюсь, получится. Если бы таких не было, то я бы это не сказал. На следующий год есть две кандидатуры, которые хотят вернуться в Россию», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

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