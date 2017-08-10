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ЦСКА планирует подписать ещё одного защитника до начала сезона

10 августа 2017, четверг. 15:56 Хоккей

Президент ЦСКА Игорь Есмантович планирует подписать ещё одного хоккеиста до начала ближайшего сезона КХЛ.

«Приобретение Робинсона вынашивал, как только назначили руководителем клуба. Нужен был катающийся защитник с хорошими данными начала атаки и игры в большинстве. Ушёл Виктор Фаст, я очень хотел его оставить, но по семейным обстоятельствам он решил продолжить карьеру дома. У нас ещё есть позиция легионера, но по ситуации, которая складывается сегодня… Вас ожидает ещё сюрприз. Вполне возможно, сюрприз ещё состоится перед началом сезона.

Селекционная работа идёт на постоянном уровне, у меня ещё задумки приобрести серьёзного защитника, но, надеюсь, получится. Если бы таких не было, то я бы это не сказал. На следующий год есть две кандидатуры, которые хотят вернуться в Россию», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК ЦСКА Игорь Есмантович
Новости. Хоккей
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