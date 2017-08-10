Сергей Бобровский и Дмитрий Орлов поработали на заправочной станции

Голкипер клуба «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский и защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов вместе поработали на заправочной станции, сообщил вратарь в своём «твиттере».



Как рассказал Бобровский, он вместе с Орловым поработал на заправочной станции «Газпрома», чтобы собрать деньги для спортивной школы, в которой он начинал заниматься хоккеем. Как отметил голкипер, работа на станции оказалась для него весёлым занятием.



Посмотреть фото можно также в официальном «твиттере» Сергея Бобровского.