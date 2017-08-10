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22 игрока женской молодёжной сборной поехали в Калгари на матчи с Канадой

10 августа 2017, четверг. 22:47 Хоккей

Женская молодёжная сборная России проведёт серию из четырёх выставочных матчей с тремя составами сборной Канады. Тренерский штаб команды взял в Калгари 22 хоккеистки

Вратари: Анна Алпатова, Милена Третяк.
Защитники: Ангелина Борникова, Анастасия Головкина, Ирина Кулагина, Алина Орлова, Анна Савонина, Софья Сычёва, Ольга Шибаева.
Нападающие: Мария Александрова, Дарья Белоглазова, Варвара Борискова, Диана Жалимова, Мария Лобурь, Анна Лопухова, Алина Нарудинова, Вита Понятовская, Мария Пушкарь, Станислава Сидоренко, Полина Чеботарь, Елизавета Шкалёва, Анастасия Якубива.

Ближайшие две игры сборная России проведёт 11 и 12 августа: 11-го (начало — в 4:30 мск) — с Канадой в чёрном и 12-го (начало — в 4:30 мск) — с Канадой в белом. После однодневного перерыва 14 и 15 августа состоятся ещё два матча.

Третяк: игры с Канадой — отличная тренировка перед женским МЧМ
Источник: Федерация хоккея России Сообщить об ошибке
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Женская сборная России - Хоккей
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10 августа 2017, четверг
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