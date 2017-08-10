Бобарико: опыт выставочных игр с канадками поможет побеждать их на МЧМ

Главный тренер женской молодёжной сборной России Евгений Бобарико считает, что опыт выставочных игр с Канадой поможет команде успешно выступить на молодёжном чемпионате мира. Наша команда проведёт четыре матча с канадками в Калгари.

«Выезд в Канаду и выставочные матчи с молодёжной сборной этой страны очень полезны для девчонок, поскольку это отличная возможность получить незаменимый опыт в играх с североамериканскими командами, чтобы уже на молодёжном чемпионате мира выходить, играть с ними на равных и побеждать», — цитирует Бобарико пресс-служба ФХР.