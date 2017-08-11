«Сибирь» подтвердила возвращение своего лучшего бомбардира в КХЛ Энлунда

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» подтвердил возвращение финского форварда Йонаса Энлунда. Об этом информирует официальный сайт новосибирской команды. Ранее «Чемпионат» уже сообщал о переходе.

Нападающий Йонас Энлунд вернётся в «Сибирь»

С 29-летним игроком, в прошлом сезоне выступавшим за ЦСКА и «Куньлунь», заключён однолетний контракт. Ранее Энлунд выступал за новосибирскую команду с 2010 по 2015 год и является лучшим бомбардиром (177 очков) и снайпером (76 голов) клуба за время его выступлений в Континентальной хоккейной лиге.