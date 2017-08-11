Лундквист: я уже несколько раз покатался, чувствую себя хорошо

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист оправился от травмы колена, полученной в полуфинале ЧМ-2017 с командой Финляндии.



«Я уже несколько раз покатался, чувствую себя хорошо. Впереди есть работа, но это уже похоже на обычную ситуацию. Я начал тренировки примерно в то же время, что и всегда.



После чемпионата мира я вернулся в Нью-Йорк, и мы составили план реабилитации. Первые несколько недель приходилось ничего не делать. Несмотря на травму, выиграть золотую медаль и завершить сезон подобным образом было очень приятно. Думаю, что это мне поможет в новом сезоне.



В прошлом у меня были слишком большие перепады. Были моменты, когда я находил свою игру, но стартовому вратарю нельзя пропускать слишком много, потому что это сказывается на всей команде», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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