Йордан: всё, что мне рассказали об «Амуре», понравилось. И оказалось правдой

Защитник «Амура» Михал Йордан рассказал о переходе в команду, своём пути в хоккее и опыте игры в НХЛ.



«Я рос довольно спортивным ребёнком, мне нравились многие виды спорта. Хоккей мне нравился больше всего, поэтому мой выбор был очевиден. Я всегда был тем игроком, который очень много работает. Всё, чего я добился, — благодаря упорству и труду.



НХЛ — это было моей мечтой. Это сильнейшая лига в мире. Эта мечта была тогда призрачной, я бы тогда и не подумал, что однажды она станет для меня реальностью. Я был очень счастлив, когда дебютировал там. Это незабываемые эмоции. Даже если бы я сыграл всего 1 матч в НХЛ, я всё равно был бы этому рад.



После того как я не подписал новый контракт с «Ак Барсом», агент стал искать новые варианты. Одним из звонивших был Александр Могильный. Я навёл справки о хабаровской команде у своих чешских коллег и друзей. Всё, что мне рассказали о команде и городе, понравилось. Всё оказалось правдой. После Северной Америки я стал охотнее общаться с болельщиками. Я открыт для общения», — цитирует игрока клубное телевидение.

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