Тренер МХК «Спартак»: у нас хорошая, мобильная команда

Ассистент главного тренера МХК «Спартак» Александр Филиппов рассказал о победе на предсезонном турнире в Мытищах и о приближающемся сезоне.



«Финальная игра складывалась с нашим преимуществом — довели счёт до 4:0. Тут как раз и проявляется характер: соперник не был согласен с такой концовкой, играл агрессивно, играл активно, а мы чуть расслабились из-за того, что счёт стал более-менее комфортным. И поплатились: получили две шайбы в третьем периоде, да и удалений не в нашу пользу было много. Но всё-таки смогли удержать счёт, удержать победу, и в итоге – кубок наш! Команда мобильная, хорошая. Ребята, которые остались в команде с прошлого сезона, уже более-менее понимают нашу концепцию, владеют приёмами, обучены. Те, которые только пришли, молодые пацаны – тоже хорошо схватывают всё на лету – одаренные ребятки. Ну и тех, кто должен показывать в этом году зрелый хоккей и двигаться дальше, – таких у нас тоже достаточно.



К нам пришли двое или трое игроков – неплохие пацаны. Тот же Михаил Коваль — играет надёжно, немногословен, такой «варяг», даже «викинг» — и по внешности и, в принципе, по характеру. Спокойный парнишка, но дело своё делает. Думаю, он тоже нас усилит, так как игроки обороны всегда в дефиците, его игра будет нам только на пользу. На данный момент те, кто играл в финальном матче в Мытищах плюс-минус пара человек, – это те, кто будет играть и в сезоне. По большому счёту, у нас ещё есть пацаны, которые помоложе и не участвовали в этом матче, но глубина состава необходима. Всё-таки и травмы имеют место быть.



Матчи с «Русскими Витязями»? Да, с «Витязями» у нас всегда принципиальные матчи. И, как показывает практика, с ними было сыграно больше всего встреч. Но в подмосковной команде тоже, как и у нас, произошли свои перестановки — будет интересно», — цитирует тренера официальный сайт красно-белых.