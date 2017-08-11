Назаров: думал, что Жердев забьёт в первой игре, он постепенно набирает форму

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров подвёл итоги матча турнира в Астане с «Адмиралом» (2:4).

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«В первую очередь хочу поблагодарить организаторов турнира. Всё получилось шикарно, спарринги серьёзные. Тяжело играть, последний матч будет непростым для всех, через силу. Нам тоже было тяжело. Рады, что едем домой. Нам нужны эти эмоции.

Посмотрел на молодёжь в матче с «Адмиралом». Конечно, мы хотели выиграть встречу, я настраивал ребят на победу. Доволен, что посмотрел на ближайший резерв. Всё у нас в порядке. Готовимся к сезону. Первый матч Жердева? Есть такое поверье: «Новичкам везёт». Думал, что в первой игре он забьёт. Он постепенно набирает форму. Ещё недельки две, и будет хорошо выглядеть.

Забили Шиксатдаров, Здунов. Молодёжь, повторюсь, радует. Я этого и добивался. Дал им больше игрового времени, убрав шесть человек основного состава. Знаете, сильно много на предсезонке тоже вредно выигрывать. Так что немного сдуваем колёса. Рано их накачали», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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