Женская молодёжная сборная проиграла Канаде в чёрном в выставочном матче

11 августа в Калгари матчем Россия — Канада в чёрном стартовала серия выставочных матчей между женскими молодёжными сборными. В первой встрече наша команда потерпела поражение со счётом 0:7.
Женская молодёжная сборная России — Канада в чёрном — 0:7 (0:1, 0:4, 0:2)
0:1 — Коннорс (Слободзян), 5:38.
0:2 — Коннорс (Паркер), 26:54.
0:3 — Гуай (Коут, Демерс), 27:03.
0:4 — Фильер (Демерс), 30:30.
0:5 — Фильер (Джекьюс), 34:03.
0:6 — Гослинг (Паркер), 44:52.
0:7 — Слободзян (Фильер, Бойд), 45:43.
Штраф: 6 — 8.
22 игрока женской молодёжной сборной поехали в Калгари на матчи с Канадой