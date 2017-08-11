Защитник сборной России U18 Глеб Бабинцев продолжит карьеру в OHL

Защитник юниорской сборной России U18 Глеб Бабинцев продолжит карьеру в OHL. Россиянин подписал контракт с «Петерборо Питс», сообщает официальный сайт клуба.



Бабинцев был выбран клубом на импорт-драфте 2017 года под общим 37-м номером. Сейчас защитник выступает на мемориале Ивана Глинки. В прошедшем сезоне он играл за команду магнитогорского «Металлурга» для игроков 2000 года рождения, в 32 матчах набрал 28 (10+18) очков, став лучшим бомбардиром команды среди защитников. Бабинцев является также бронзовым призёром зимних юношеских Олимпийских игр 2016 года.