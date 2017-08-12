Хацей: «Югра» надеется, что Морин — это голы, Штайнох — надёжность

Генеральный менеджер «Югры» Евгений Хацей поделился мнением о подписании защитника Мартина Штайноха и нападающего Джереми Морина.



«Некоторое время мы искали хоккеистов, которые закрыли бы нам традиционно дефицитные позиции — праворукого защитника и праворукого нападающего. В итоге остановились на словаке Мартине Штайнохе и американце Джереми Морине.



Почему Морин и Штайнох? Оба находятся в возрасте хоккейного расцвета — им по 26 лет. Американский форвард — качественный снайпер, провёл 330 матчей в АХЛ, забросил практически столько же (113 шайб), сколько отдал (117 передач), в составе сборной США был бронзовым призёром чемпионата мира -2015 в Праге, чемпионом молодёжного и юношеского первенств планеты. Что касается словацкого защитника, то он адаптирован к КХЛ, отыграл 137 матчей за „Слован“, знает те требования, которые предъявляет наша лига. Надеемся, что Морин — это голы, Штайнох — надёжность», — цитирует Хацея Russia-Hockey.ru.

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