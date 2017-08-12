Скабелка: «Авангарду» не удавалось добиться цельной игры, но всё поправимо

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка подвёл итоги после победы над «Давосом» (3:2) на турнире в Казахстане.



«Состав «Авангарда» в матче с «Давосом» был близок к оптимальному. Понятно, что есть ребята, которые не играли. Показали хорошее движение, неплохое взаимопонимание в атаке, создали много моментов. Есть ошибки, тревожат моменты, когда в конце периодов контролируем игру. Конец второго периода – два удаления, даём сопернику шанс. Третий период весь контролируем, но в концовочке тоже даём шанс. Я думаю, что всё это поправимо. Мы дали много игрового времени молодым ребятам. Посмотрели определённые варианты по зоне обороны, по средней зоне. Неплохие фрагменты были в каждой игре, но цельной игры добиться не удавалось.



Игра Минеева? Ему нужно дорабатывать, убирать из головы молодёжный хоккей. Это не простой путь, перейти из него на взрослый уровень. То, что позволено там, здесь наказывается. Парень старается, у него хороший шанс. Он 1997 года рождения. С Петерссоном сознательно пошли на этот шаг. Мы с ним разговаривали и решили, что будем тренировать и через игры набирать форму. Ну а мастерства у него достаточно. Это сразу видно», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Авангард» одолел «Давос» в рамках турнира в Казахстане