П. Зубов: форвардам «Сибири» углы нравятся больше, но забивать там некуда

Главный тренер «Сибири» Павел Зубов прокомментировал победу над «Трактором» (2:1) в рамках мемориала Ромазана, которая стала для новосибирцев первой в межсезонье.



«Если говорить о пяти поражениях в межсезонье, то доволен командой я был в последнем матче с «Йокеритом». Мы владели преимуществом, но удаление подкосило нас. За полторы минуты нам забили три гола. Когда пять игр подряд проигрываешь – ничего хорошего в психологическом плане это не приносит. Поэтому нам нужна была победа над любым соперником, в любом состоянии. К сожалению, выиграли только в овертайме, но хоть так. Будем собирать по крупицам.



После матча говорили с нападающими по поводу реализации моментов. У нас забило только два нападающих, хотя на сборе в Финляндии их было 17! Надо идти на пятак, вылезать на пятак, но пока углы нам нравятся больше. Вот только голов там нет и забивать некуда. Поэтому пока мы не будем работать там, где забивается 75 %, у нас будут проблемы. Думаю, нападающие это уже понимают. Мы начали играть в шесть-семь защитников, потому что у нас мало «лимитчиков», только Ткаченко и Артёмов. Наигрываем состав, которым будем играть в сезоне», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Сибирь» в овертайме обыграла «Трактор» в первом матче мемориала Ромазана