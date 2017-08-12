Е. Корешков: «Барыс» отдал много эмоций и сил, с «Адмиралом» не хватило «физики»

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков поделился эмоциями после поражения от «Адмирала» на домашнем турнире (0:3).



«Вчера была надежда занять первое место. Отдали много сил и эмоций. С «Адмиралом» не хватило «физики», команда под нагрузкой. И, конечно, эмоций. Ребята старались, как могли. До последней секунды. Сняли вратаря практически за четыре минуты. Хотели сократить счёт или сравнять, забрать одно очко, чтобы занять второе место. Ничего страшного не произошло. Будем смотреть, делать выводы, анализировать турнир, матчи, каждого игрока. И пойдём дальше, следующий турнир — в Омске. Идёт планомерная подготовка к чемпионату.



При нашем большинстве надо отметить вратаря соперника. И опять же, когда нет свежести, то не хватает концентрации и точности в завершении. Конец турнира, все уставшие. Есть объективные причины того, что в атаке мы сыграли на ноль. Главное, у нас сложилась команда, есть кому обороняться и забивать. Это вопрос времени. Самое главное – посмотрели молодёжь и новичков. В Омске четыре матча подряд, поэтому специально берём туда шесть звеньев. Разгрузим основные сочетания. Молодёжь, игроки «Снежных Барсов» и «Номада» проведут по две встречи. Мы много внимания уделяем резерву», — передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Барыс» проиграл «Адмиралу» в заключительном матче домашнего турнира