Мюррей: скажу Флёри спасибо, его уход — это бизнес, но мы же люди

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Мэттью Мюррей поделился мнением о своих отношениях с голкипером Марком-Андре Флёри, который перешёл в «Вегас Голден Найтс» во время драфта расширения лиги 2017 года.



«Мы были близки, когда играли в одной команде. Флёри мне очень помог. Мы часто говорили. Я написал ему сообщение и пожелал успеха в новой команде. Надеюсь, что мы увидимся во время сезона, и я скажу ему спасибо. Конечно, это бизнес, но мы же люди», — приводит слова Мюррея официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Мюррей: Флёри был неотъемлемой частью «Питтсбурга», чувствую вину за его уход