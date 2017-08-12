Женская молодёжная сборная уступила Канаде в красном в выставочном матче

Во втором матче серии выставочных игр между женскими молодёжными сборными России и Канады наша команда с минимальным счётом уступила хозяйкам льда — 1:2.



Все три шайбы были заброшены в самом начале второго игрового отрезка. Анастасия Якубива открыла счёт голам сборной России на 20-й секунде периода, однако на то, чтобы сравнять, канадкам потребовалось всего полминуты. А следом, спустя ещё две минуты, Кортни Коллман вывела хозяек вперёд. Эта шайба стала финальной в матче.



Женская молодёжная сборная: Алпатова (Третяк); Орлова — Понятовская, Борискова — Якубива — Шкалёва; Головкина — Савонина, Пушкарь — Нарудинова — Александрова; Сычёва — Кулагина, Лобурь — Белоглазова — Жалимова; Шибаева — Борникова, Сидоренко — Лопухова — Чеботарь.



Женская молодёжная сборная России — Канада в красном — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

1:0 — Якубива (Шкалёва), 20:20.

1:1 — Вейлетт, 20:52.

1:2 — Коллман (Далтон, Картер), 22:59.

Штраф: 10-0.

Броски: 7-39.