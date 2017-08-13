Ли: у Эберле отлично складывается карьера, с ним «Айлендерс» будет сильнее

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли считает, что Джордан Эберле, который был обменян из «Эдмонтон Ойлерз», усилит атаку команды и поможет ей попасть в плей-офф.

«У Эберле отлично складывается карьера, он усилит атаку нашей команды. Я давно наблюдал за ним. Он может играть в любом месте поля, у него правый хват, он умеет бросать с любой позиции. Он также может играть в пас, отлично видит поле. Он усилит наше большинство. С ним мы будем сильнее.

Мы стали опытнее после минувшего сезона. Мы не сильно изменились по составу по сравнению с прошлым сезоном, в котором провалили старт, но очень хорошо финишировали. Мы ждём большего от самих себя и рассчитываем, что и после регулярного сезона продолжим играть в хоккей. Эберле нам в этом поможет. Ему это по силам. Я очень рад, что он стал игроком нашей команды", — приводятся слова Ли на официальном сайте НХЛ.