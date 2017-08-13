Завгородний: последние два матча мемориала Глинки сборная России отдала сама

Лучший бомбардир мемориала Глинки Дмитрий Завгородний подвёл итоги турнира, котором российская сборная заняла четвёртое место.

«Первые три матча провели хорошо, выполняли тренерскую установку. Последние два — что с чехами, что со шведами — отдали сами. Могли выиграть, вели 2:0, не знаю, чего нам не хватило. Наверное, где-то чуточку терпения. Первый и второй периоды играли нормально, всё пошло, как надо. Забросил первую шайбу: мы там играли в давление, я побежал, убрал вратаря и бросил. Но, видимо, рано расслабились. А в овертайме отчасти не хватило удачи.



С самого начала турнира у команды было и желание, и настрой. После вчерашней игры немного опустошились ребята. Сейчас необходимо проанализировать свою игру, на ошибках и поражениях учатся. После таких матчей нужно собираться, обдумывать произошедшее и извлекать из этого пользу», — цитирует игрока официальный сайт ФХР.