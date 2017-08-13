Лазарев: игроки «Салавата Юлаева» знают все требования Вестерлунда

Нападающий «Салавата Юлаева» Антон Лазарев прокомментировал встречу с болельщиками команды и рассказал о требованиях тренерского штаба Эркки Вестерлунда.



«Я очень рад, что у нас проводятся такие мероприятия. Есть возможность пообщаться с болельщиками, выслушать их в каких-то моментах. И, конечно, раздать автографы, сделать селфи. Считаю, что такие мероприятия должны проводиться почаще.



Команда обновилась, все ребята дружные. Мы ставим перед собой самые высокие цели. Мы уже привыкли к новому тренеру, знаем все его требования», – передаёт слова Лазарева «БИЗНЕС Online».

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