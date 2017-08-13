Энлунд присоединился к «Сибири», но его багаж утерян в аэропорту

Форвард «Сибири» Юнас Энлунд присоединился к команде, но его багаж был утерян в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает официальный «твиттер» новосибирской команды. Вещи игроку должны доставить 13 августа.

С 29-летним игроком, в прошлом сезоне выступавшим за ЦСКА и «Куньлунь», заключён однолетний контракт. Ранее Энлунд выступал за новосибирскую команду с 2010 по 2015 год и является лучшим бомбардиром (177 очков) и снайпером (76 голов) клуба за время его выступлений в Континентальной хоккейной лиге.