Кокарев: у «Салавата» отличный коллектив, с нетерпением жду сезона

Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Кокарев высказался о встрече с болельщиками и задачах на сезон.



«Мне нравится, что всё делалось для болельщиков. Это очень здорово. В «Динамо» таких праздников не было, для меня это всё впервые.



У нас очень хорошая команда, отличный коллектив. Я всем доволен, с нетерпением жду сезона. Самое главное играть. Мы должны быть вместе, чтобы достичь результата. Наша задача – выигрывать каждый предстоящий матч. А Кубок или другой результат сложится из другого», – передаёт слова Кокарева «БИЗНЕС Online».

Лазарев: игроки «Салавата Юлаева» знают все требования Вестерлунда