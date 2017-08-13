Дуайер: Энрот здорово проявил себя на тренировках, нужно дать ему практику

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился ожиданиями перед стартом команды на Кубке ЛЖД.



«Это будет конкурентный турнир. Сегодняшнюю встречу с Ригой вообще можно рассматривать как дерби, которое наверняка окажется очень эмоциональным. Хозяева хотят удачно стартовать перед родными болельщиками, взять реванш за Кубок Минска, поэтому ждём напряжённой игры и готовимся дать достойный ответ.



Энрот сыграет два-три матча на турнире, он и начнёт встречу с Ригой? Совершенно верно. У нас действительно есть такой план. Юнас здорово проявил себя на тренировках. И поскольку «Динамо» очень рассчитывает на него, надо дать Энроту практику перед стартом регулярного чемпионата.

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