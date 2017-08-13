Кулаков: уже 14-й сезон в минском «Динамо», клуб стал по-настоящему родным

Нападающий минского «Динамо» Александр Кулаков рассказал, как выступал в возрождённом клубе в сезоне-2003/04.



«Я тогда пришёл из «Юности» не сразу — уже по ходу сезона. Ещё около месяца поработал с Юлиусом Шуплером, который потом уехал в «Локомотив». Хороший специалист был, своеобразные тренировки проводил, умел сплотить коллектив. После победных матчей говорил: «С меня «пивочко». И приносил в раздевалку пиво. Затем у руля команды встал Владимир Меленчук. Помню, тогда «зажигала» тройка Пономарёв — Мороз — Тыднюк. Классный сезон выдали, больше всех очков набрали. «Динамо» в итоге дошло до полуфинала, где уступило «Керамину». Но я, честно говоря, плей-офф смутно помню. Наверное, мало играл — молодой ведь был.



Зато сейчас уже 14-й сезон здесь. Клуб с тех пор стал по-настоящему родным. Надо сегодня обязательно победить. Но не только потому что день возрождения — ребятам и команде в целом важно почувствовать уверенность. Конечно, эта встреча с Ригой будет отличаться о той, которая была в Минске. Всё-таки соперник усилился опытными хоккеистами, подписал легионеров», — цитирует Кулакова официальный сайт клуба.

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