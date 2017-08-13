«Анахайм»: Мюррей руководил командой с достоинством, проявив настоящий талант

Клуб НХЛ «Анахайм Дакс» выразил соболезнования в связи со смертью бывшего тренера и генерального менеджера клуба Брайана Мюррея.



«Клуб „Анахайм Дакс“ скорбит по поводу кончины Брайана Мюррея. Он был главным тренером нашей команды, её генеральным менеджером (2001-04) и руководил ею с чувством достоинства, проявив настоящий талант. Он одержал 620 побед на посту главного тренера клубов НХЛ, вывел три команды в финал Кубка Стэнли, в том числе „Дакс“ в 2003 году. Но его наследие затрагивает не только достижения на льду. Он мужественно боролся с раком, многое сделал для городов, в которых работал. Он навсегда останется в нашей памяти», — значится на официальном сайте клуба.

Умер бывший тренер и генменеджер клубов НХЛ Брайан Мюррей