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Сборная России U16 разгромила Беларусь в товарищеской встрече

13 августа 2017, воскресенье. 23:16 Хоккей

Сборная России U16 разгромила команду Беларуси в выставочном матче, встреча завершилась со счётом 6:1.

Сборная под руководством Сергея Голубовича сыграла в следующем составе:

Вратари: Самсонов (Аскаров);
Защитники: Кузнецов, Грушников, Андреев, Ващилин, Кузьмин, Горшунов, Мухамадуллин, Стеклов;
Нападающие: Коханин, Дидковский, Лазутин, Пономарев, Косолапов, Тринеев, Машков, Рычков, Тимченко, Петров, Хуснутдинов, Злодеев, Прокопенко.

Россия U16 — Беларуссия U17 — 6:1 (1:0, 4:1, 1:0)

1:0 — Кузнецов (Ващилин, Злодеев) — 06.36 ГБ;
2:0 — Кузнецов (Ващилин) — 21.07 ГБ;
3:0 — Хуснутдинов (Рычков) — 25.36;
3:1 — Паливко (Алистров) — 29.49 ГБ;
4:1 — Рычков (Хуснутдинов, Тринеев) — 30.36;
5:1 — Лазутин (Ващилин, Петров) — 37.22;
6:1 — Дидковский (Кузьмин, Злодеев) — 59.28.

Штраф: 24 — 12.

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Источник: Федерация хоккея России Сообщить об ошибке
Теги
U16 — Хоккей
Новости. Хоккей
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