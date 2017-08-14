Озолиньш: адреналин у рижского «Динамо» зашкаливает после домашней игры

Главный тренер рижского «Динамо» Сандис Озолиньш поделился эмоциями после победы над минским «Динамо» (3:2) в матче Кубка ЛЖД.



«Адреналин зашкаливает. Первый домашний матч. Большую часть матча удалось провести так, как договаривались с ребятами. Придерживались тактики и стратегии. Когда надо было – действовали агрессивно, а когда требовалось перестроиться и сыграть терпеливо – перестраивались. При этом по-прежнему есть некоторые компоненты, которые необходимо улучшать – как командные, так и индивидуальные», — цитирует Озолиньша официальный сайт минского «Динамо».



Рижское «Динамо» отыгралось с 0:2 и обыграло минское «Динамо» на Кубке ЛЖД