Токкет: Чикран справится с травмой и не пропустит год

Главный тренер «Аризоны Койотс» Рик Токкет высказался о восстановлении защитника Джейкоба Чикрана. Он выбыл на неопределённый срок после операции на колене. Чикран был выбран клубом на драфте-2016 под общим 16-м номером. В минувшем сезоне дебютировал в НХЛ и провёл 68 матчей, в которых набрал 20 (7+13) очков при показателе полезности «-14».



«Он просто зверь. Если бы это произошло с каким-нибудь другим парнем, он мог бы пропустить целый год. Я не знаю точного времени его восстановления, но это явно не год. Он справится с этим», – цитирует тренера официальный сайт клуба.

Защитник «Аризоны» Чикран выбыл на неопределённый срок с травмой колена