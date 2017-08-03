Защитник «Аризоны» Чикран выбыл на неопределённый срок с травмой колена

Защитник «Аризоны Койотс» Джейкоб Чикран успешно перенёс операцию на колене. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Джон Чайка.



Хоккеист недавно получил травму во время тренировки. Он выбыл на неопределённый срок, но должен полностью восстановиться после операции.



Прошедший сезон стал для 19-летнего защитника дебютным, он провёл 68 матчей, в которых набрал 20 (7+13) результативных баллов при показателе полезности "-14". Чикран был выбран «Аризоной» на драфте 2016 года под общим 16-м номером.

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