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Защитник «Аризоны» Чикран выбыл на неопределённый срок с травмой колена

3 августа 2017, четверг. 23:42 Хоккей

Защитник «Аризоны Койотс» Джейкоб Чикран успешно перенёс операцию на колене. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Джон Чайка.

Хоккеист недавно получил травму во время тренировки. Он выбыл на неопределённый срок, но должен полностью восстановиться после операции.

Прошедший сезон стал для 19-летнего защитника дебютным, он провёл 68 матчей, в которых набрал 20 (7+13) результативных баллов при показателе полезности "-14". Чикран был выбран «Аризоной» на драфте 2016 года под общим 16-м номером.

Джон Маклин и Скотт Аллен вошли в тренерский штаб «Аризоны»
Источник: Официальный сайт "Аризоны Койотс" Сообщить об ошибке
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Аризона Койотс Травмы - хоккей
Новости. Хоккей
3 августа 2017, четверг
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