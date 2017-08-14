Ткачёв выразил надежду, что Зарипову хотя бы уменьшат срок дисквалификации

Форвард «Ак Барса» Владимир Ткачёв высказался на тему дисквалификации Даниса Зарипова. Хоккеист вернулся в казанскую команду, но вынужден был расторгнуть контракт.

«Все были удивлены. Мы не знакомы со всей информацией, поэтому сложно как-то оценивать решение дисциплинарных органов и анализ этого допинг-теста. Хочется, чтобы справедливость восторжествовала и Данису хотя бы уменьшили срок дисквалификации. Мне практически не доводилось с ним общаться до его ухода из «Ак Барса» в «Магнитку». Познакомились уже позже. Да и сейчас времени было мало — совсем немного тренировались вместе. При этом нас наигрывали в одном звене, и по идее мы должны были начать сезон в одной тройке. Обидно, это значимая потеря для Казани», — цитирует Ткачёва газета «Известия».