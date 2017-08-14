Главный тренер «Аризоны» подчеркнул, что не будет делать из Строума чекера

Главный тренер «Аризоны Койотс» Рик Токкет поделился мнением о форварде-новичке Дилане Строуме.



«Я не хочу, чтобы он пришёл и думал, что его засунут в нижнее звено и дадут три минуты на льду. Мы хотим, чтобы он играл с шайбой и создавал моменты. Я хочу, чтобы он контролировал шайбу и играл в свою игру. Я не хочу, чтобы он становился чекером или парнем, который не может расстаться с шайбой, потому что нервничает. Жду от него творческой игры», – передаёт слова тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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