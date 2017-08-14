С. Зубов: я готов был остаться в СКА, а Омск меня немножко испугал

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов рассказал о привычке курить, а также поделился мнением об уровне КХЛ, своей работе в южной команде и периоде работы в СКА.



«Я обеими руками за запрет на курение и в общественных местах, и вообще везде. Это привычка, плохая привычка. У меня она с 14 лет. Я пытался бросить несколько раз, но не получилось. Может, и мешало, но не в первую очередь. На самом деле мой рекорд – 82 минуты. Ничего со мной не было – я вышел со льда и пошёл покурил. Сразу две сигареты выкурил. Очень хотелось курить. Это был четвёртый овертайм, матч «Питтсбург» – «Вашингтон» в плей-офф-1996. Гол забил Петр Недвед.



Уровень КХЛ сейчас поднялся. Заметно, что ребята начинают понимать что к чему. И профессионализм в целом повышается. И здесь, бесспорно, влияние легионеров, причём оно существенно. Мы только начинаем полноценную работу в ХК «Сочи» в плане тактических действий. И пока идёт процесс – это не сразу всё даётся. Это трудоёмкая система, там огромный объём катания. Первое, фундаментальное – это игра в зоне защиты. Далее – уделяем внимание тому, что мы делаем в зоне атаки. Впоследствии будем определяться с построениями в средней зоне. Проблемки есть. Переход из обороны в атаку тоже пока хромает. Благо есть время кое-что поправить до начала сезона. Чтобы в процессе уже подтягивать.



Почему выбрал ХК «Сочи»? Честно признаюсь: Омск меня немножко испугал. Наверное, СКА и «Авангард» были сопоставимы. И по составу, и по амбициям. И я решил, что пока ещё рано. Я готов был остаться в СКА. Когда знаешь ребят, знаешь коллектив, не надо ничего строить – это проще. Но… Решил взять паузу.



Отстранение Ковальчука? Это был сложный момент и для него, и для меня. Я надеюсь, то был самый сложный сезон в его карьере. Пусть таких больше не будет. Прошлый сезон он провёл отлично. И надеюсь, что, что бы ни происходило в его карьере, – он будет на том же уровне. Классном уровне. Сейчас говорить о том, что было тогда, просто нет смысла», — цитирует Зубова «Спорт-экспресс».

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