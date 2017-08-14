Кирилл Воробьёв вернулся в «Сибирь»

В хоккейный клуб «Сибирь» вернулся защитник Кирилл Воробьёв. Об этом информирует официальный сайт новосибирской команды Континентальной хоккейной лиги.

Хоккеист перешёл в сибирскую команду по ходу прошлого сезона, провёл за «Сибирь» 16 матчей и забросил в них одну шайбу, проводя на площадке около 19 минут в среднем за игру. После окончания сезона-2016/2017 Воробьёв перешёл в московский клуб Континентальной хоккейной лиги ЦСКА, провёл «предсезонку» с «армейским» клубом и вернулся в новосибирскую «Сибирь».