Турнир в Магнитогорске: «Куньлунь» одержал первую победу, одолев «Сибирь»

«Куньлунь Ред Стар» праздновал победу над «Сибирью» в матче мемориала Ромазана. Это первая победа китайской команды на турнире — ранее «Куньлунь уступил» магнитогорскому «Металлургу» (2:3). Новосибирская команда ранее на турнире взяла верх над «Трактором» (2:1 ОТ).

В первой двадцатиминутке китайская команда забросила две шайбы — отличились Павел Воробей и Маттиас Мюттюнен. Во второй трети матча, к 30-й минуте встречи, новосибирцы сравняли счёт стараниями Максима Игнатовича и Патрика Закриссона. Тем не менее до второго перерыва «Куньлунь» вновь вышел вперёд благодаря голу Джеффри Кинрейда. В третьем периоде Андрей Костицын установил окончательный счёт — 4:2 в пользу китайской команды.

В 17:00 мск начнётся матч «Магнитка» — «Трактор».

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