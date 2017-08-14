Нападающий Жайлауов продолжит карьеру в «Барысе»

Нападающий национальной сборной Казахстана Талгат Жайлауов расторг контракт с «Торпедо» (Усть-Каменогорск) и продолжит карьеру в «Барысе». В прошедшем сезоне хоккеист провёл 29 матчей регулярного чемпионата ВХЛ, забросил 14 шайб и отдал 9 передач. В 21 матче плей-офф игрок набрал забросил 4 шайбы и отдал 4 голевых передачи.
На основе договора о спортивном сотрудничестве между клубами состав усть-каменогорского «Торпедо» пополнит центрфорвард Дмитрий Гренц, являющийся воспитанником усть-каменогорского хоккея.
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