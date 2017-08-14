П. Зубов: видно, что игроки «Сибири» хотят, — это единственное, что радует

Главный тренер «Сибири» Павел Зубов прокомментировал поражение от «Куньлуня» (2:4) на мемориале Ромазана.



«Куньлунь» — хорошая команда. 20 канадцев, европейцы, много качественных игроков. По сравнению с матчем с «Трактором» мы смотрелись поживее. «Сибирь» владела инициативой, но глупые удаления сбили наш настрой. Мне не понравилось начало игры, пришлось брать тайм-аут. И только после этого что-то закрутилось, завертелось. Видно, что игроки хотят, — это единственное, что радует. Достали из себя силы, сравняли счёт, но потом снова хватаем ненужное удаление и пропускаем. Нам надо играть более терпеливо. Проблемы игры в углах, которая имелась в прошлом матче, сегодня не было: моментов хватало, могли сравнивать счёт. На пятак уже пришли, теперь надо играть там более качественно, закапывать шайбу.



У Энлунда были системные ошибки, но мы над ними работаем. Что касается его физического состояния, то для нас оно не стало сюрпризом, мы проводили необходимые тесты. Что касается Воробьёва, то он тренировался и играл за ЦСКА, так что по нему вопросов нет. Шипов не играет по состоянию здоровья, с «Магниткой» он тоже не выйдет на лёд», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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