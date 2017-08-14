175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

А. Костицын: у «Куньлуня» проглядывается игра, но удаления — наша проблема

14 августа 2017, понедельник. 17:35 Хоккей

Нападающий «Куньлуня» Андрей Костицын прокомментировал победу над «Сибирью» (4:2) на мемориале Ромазана.

«Сегодня вторую игру подряд мы упустили преимущество с 2:0. Мы говорили с ребятами, что не должны давать слабину и позволять сопернику сравнивать счёт. В отличие от матча с «Магниткой», нам удалось вернуться в игру и довести дело до победы. «Куньлунь» пытается играть в силовой хоккей, но много удалений у нас совершенно неоправданных. Каждую игру у нас слишком много штрафа. В сезоне это может привести к поражениям и потере очков.

Кинэн особо не меняет состав, но во время матча всё-таки есть корректировки. Он смотрит на игровое время, выпуская тех или иных хоккеистов. У нас новая команда, с начала сборов нам давали тактические упражнения. Сейчас проглядывается видимость игры, которая должна быть в сезоне. Пока удаления – главная проблема команды. Мы должны забивать голы, а они нас выбивают из колеи», — сказал Костицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Турнир в Магнитогорске: «Куньлунь» одержал первую победу, одолев «Сибирь»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Сибирь Андрей Костицын
Новости. Хоккей
14 августа 2017, понедельник
17:48 «Локомотив» одолел «Динамо» Мн на Кубке ЛЖД, Любушкин и Аверин набрали по 3 очка
17:36 Санников: у «Сибири» новое нападение, прошу болельщиков потерпеть
17:35 А. Костицын: у «Куньлуня» проглядывается игра, но удаления — наша проблема
17:23 Дубль Толванена помог «Йокериту» обыграть «СКА-Нева» на турнире Пучкова
17:22 П. Зубов: видно, что игроки «Сибири» хотят, — это единственное, что радует
17:19 В Магнитогорске под своды «Арены Металлург» подняли свитер Алексея Кайгородова
17:00 Фастовский: «Сибирь» долго не могла найти такого активного центра, как Основин
17:00 Экс-форвард рижского «Динамо» Сестито завершил карьеру в 32 года
16:34 Нападающий Основин перешёл из ЦСКА в «Сибирь»
16:15 Жайлауов: было желание воспользоваться ещё одним шансом поиграть в КХЛ
16:10 Щербина и Васильев подписали полноценные контракты с «Северсталью»
16:05 Нападающий Жайлауов продолжит карьеру в «Барысе»
16:00 Е. Корешков: Вей и Диц адаптируются к новым реалиям, вижу их большой потенциал
15:28 Минское «Динамо» и «Локомотив» назвали составы на матч Кубка ЛЖД
15:24 Хэнлон не будет помогать Рэмзи в сборной Словакии
15:16 Турнир в Магнитогорске: «Куньлунь» одержал первую победу, одолев «Сибирь»
15:00 Е. Корешков: держим место под Рыспаева и ждём в «Барысе», его вопрос затянулся
13:47 Губернатор: 2-е место «Трактора» в предсезонном турнире – хороший результат
13:26 Экс-форвард «Медвешчака», «Адмирала» и «Йокерита» Пеллетье перешёл в GCK Lions
13:22 Гарбутт: удивился, когда узнал, что буду работать в «Сочи» с Зубовым
12:59 Захаркин: молодёжь достойна сыграть за «Югру» на турнире в Омске
12:46 Молодёжная сборная России назвала состав на сбор перед Турниром четырёх наций
12:18 Энлунд сыграет за «Сибирь» в матче с «Куньлунем» впервые после возвращения
12:12 Кирилл Воробьёв вернулся в «Сибирь»
12:08 Нападающий Эмиль Галимов присоединится к «Нефтехимику» на турнире в Уфе
12:00 С. Зубов: я готов был остаться в СКА, а Омск меня немножко испугал
11:53 Вратарь системы «Нэшвилла» Мазанец подписал однолетний контракт со «Слованом»
11:24 «Нефтехимик» интересуется форвардом «Локомотива» Эмилем Галимовым
11:15 Орлов: «Вашингтону» нужно двигаться только вперёд
11:00 Вольски: семья не хотела ехать в Магнитогорск, поэтому перешёл в «Куньлунь»
10:38 Токкет не хочет, чтобы Строум становился чекером
10:30 Бекстрём: цель «Вашингтона» – выйти в плей-офф и потом пойти дальше
10:15 Ткачёв выразил надежду, что Зарипову хотя бы уменьшат срок дисквалификации
10:08 Количество послематчевых буллитов для одной команды может увеличиться с 3 до 5
10:05 Энгелланд: Флёри – поразительный! Замечательный партнёр
10:00 Вольски: в первые секунды после удара я не ощущал рук и ног, а потом пришла боль
09:45 Тафгай Пьер-Люк Леблон объявил о завершении карьеры
09:30 НХЛ: Кейн возглавил топ-20 лучших крайних форвардов, Кучеров 2-й, Тарасенко 4-й
09:30 Токкет: Чикран справится с травмой и не пропустит год
09:15 Ткачёв: на решение остаться в Казани повлияли разные факторы, в том числе ОИ
09:00 Светлов: в жёстких рамках шведы «Авангарда» не смогут проявить лучшие качества
09:00 Кузнецов: раздражает, когда говорят, что «Вашингтон» стал хуже
09:00 Энрот: минскому «Динамо» важно сделать правильные выводы
00:54 Фонтейн: я продолжаю изучать новый для себя хоккей, приспосабливаюсь
00:27 Озолиньш: адреналин у рижского «Динамо» зашкаливает после домашней игры
Все новости RSS
Партнерский контент