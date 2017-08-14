А. Костицын: у «Куньлуня» проглядывается игра, но удаления — наша проблема

Нападающий «Куньлуня» Андрей Костицын прокомментировал победу над «Сибирью» (4:2) на мемориале Ромазана.



«Сегодня вторую игру подряд мы упустили преимущество с 2:0. Мы говорили с ребятами, что не должны давать слабину и позволять сопернику сравнивать счёт. В отличие от матча с «Магниткой», нам удалось вернуться в игру и довести дело до победы. «Куньлунь» пытается играть в силовой хоккей, но много удалений у нас совершенно неоправданных. Каждую игру у нас слишком много штрафа. В сезоне это может привести к поражениям и потере очков.



Кинэн особо не меняет состав, но во время матча всё-таки есть корректировки. Он смотрит на игровое время, выпуская тех или иных хоккеистов. У нас новая команда, с начала сборов нам давали тактические упражнения. Сейчас проглядывается видимость игры, которая должна быть в сезоне. Пока удаления – главная проблема команды. Мы должны забивать голы, а они нас выбивают из колеи», — сказал Костицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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