«Бостон» может обменять нападающего Пастрняка

Клуб Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» всё ещё не может договориться о новом контракте с нападающим Давидом Пастрняком. При этом чешский форвард находится в статусе ограниченно свободного агента.



«Исходя из того, что я слышал, не удивлюсь, если «Бостон» обменяет Пастрняка», – написал эксперт NHL Network Брайан Лоутон.



В прошлом сезоне Пастрняк провёл 75 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и набрал 70 (34+36) очков. В 6 матчах Кубка Стэнли хоккеист набрал 4 (2+2) очка.

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